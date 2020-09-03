مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل.. واستمرار إيقاف سهم "الديرة"

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحاً 9.990 نقطة ليصل إلى مستوى 5331.25 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.510 نقطة ليصل إلى مستوى 5873.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 30.940 نقطة ليصل إلى مستوى 4258.63 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68% رابحاً 28.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4266.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.4 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4728 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 2.19%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.49%، يليه سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة الخليج والصناعات الكهربائية بنسبة 7.07%، فيما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10% يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 4.83%.

وفي سياق متصل، أعلنت بورصة الكويت، استمرار وقف التداول على أسهم شركة الديرة القابضة (الديره) بناء على افصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 81.69% وذلك تطبيقا للفقرة 8 من المادة 9-8-2 من كتاب قواعد البورصة التي تفيد بأن في حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تصل إلى 75% أو أكثر من رأس مال الشركة للبورصة القيام بوقف التداول في أسهم الشركة المدرجة.