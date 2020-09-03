لبنان يسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيروت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 18953 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان – إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 179 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8581 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.