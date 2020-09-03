اليوم السابع
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كينيا تجدد عزمها على تفكيك الشبكات الإرهابية فى البلاد

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:00 ص
كينيا تجدد عزمها على تفكيك الشبكات الإرهابية فى البلاد أعمال عنف فى كينيا
وكالات

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 جدد وزير الداخلية الكينى، فريد ماتيانجي، التأكيد عزم الحكومة على تفكيك الشبكات الإرهابية المتواجدة في البلاد.
 
وأفاد الوزير الكيني في تصريحات صحفية، أن الطريقة الوحيدة لمنع الإرهابيين من تهديد نمط عيش الكينيين تتمثل في تشديد الخناق على شبكات تمويل الإرهاب، معلنًا في السياق عن إصداره أمرًا بتجميد أموال وممتلكات تعود لتسعة أشخاص يشتبه في علاقاتهم بتمويل أنشطة إرهابية في كينيا.
 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الداخلية الكينى أعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية، مشيدًا في الوقت ذاته بالعناصر الأمنية الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية للمواجهة.
 
وشكلت كينيا منذ سنة 2013 هدفًا للعديد من الهجمات الإرهابية، من قبل جماعة الشباب الإرهابية الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

كينيا

نيروبي

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تفكيك الشبكات الإرهابية

الإرهابيين

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