كورونا يبقى فى الجسم لأكثر من شهر بعد الإصابة به

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة إيطالية جديدة أن مرضى كورونا لا يزالون يحملون آثار الفيروس التاجى فى أجسادهم بعد أكثر من شهر من إصابتهم به، ولهذا السبب يقول العلماء إنه يجب إعادة اختبار المرضى بعد أربعة أسابيع على الأقل من تشخيصهم بالمرض، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

واكتشفت الأبحاث التى تابعت أكثر من 1100 شخص في منطقة متأثرة بشدة بإيطاليا أن متوسط ​​الوقت اللازم لـ "إزالة الفيروس" من الجسم كان 31 يومًا.

وقال العلماء إنه حتى إذا ظهر أن شخصًا ما قد تعافى ولم يعد يعانى من الأعراض، فلا تزال هناك فرصة قوية لإصابته بالفيروس - أو أجزاء منه - فى مجرى الدم ، وقد يكون بعضها معديًا.

ولم يتضح كم من الوقت يستغرق الجسم للتخلص من Covid-19 ، وأفاد العديد من الأشخاص أنهم ما زالوا يعانون لعدة أشهر بعد تشخيصهم، بينما يشعر الآخرون بالمرض لبضعة أيام فقط.

وهناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن العديد من نتائج الاختبارات الإيجابية التي يتم إنتاجها في المملكة المتحدة تأتي من أشخاص ليسوا معديين أو مرضى بالفعل ولكن لديهم أجزاء من الفيروس لا تزال تنتشر بعد تعافيهم.

نظر باحثون في قسم الصحة المحلي في ريجيو إيميليا ، شمال إيطاليا ، في نتائج الاختبارات من سكان المنطقة.

لقد أخذوا في الاعتبار 1259 مريضًا تلقوا اختبارًا إيجابيًا ثم اختبارًا سلبيًا في وقت لاحق، مما يدل على أنهم "حصلوا على تطهير فيروسى'' - أي أنهم حصلوا على العلاج بعد تشخيص سابق لـ Covid-19.

كان متوسط ​​الوقت المستغرق للوصول إلى التخلص من الفيروس 31 يومًا.

وفى الدراسة التى نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية المفتوحة، تم اختبار مجموعة فرعية من 1162 من المرضى على فترات منتظمة بعد اختبارهم الإيجابى ، مع إجراء الاختبارات مرة أخرى بعد 15 يومًا من أول اختبار إيجابي ، ثم بعد 14 يومًا من النتيجة الإيجابية الثانية ، ثم تسعة أيام بعد الاختبار الإيجابى الثالث.

وأظهرت سلاسل الاختبارات أن الأشخاص استمروا في حمل الفيروس لأسابيع بعد تشخيصهم لأول مرة.

من بين هؤلاء الأشخاص ، حصل 704 أشخاص (60.5٪) على إزالة فيروسية في مرحلة ما خلال نافذة الـ 38 يومًا.

لكن 79% فقط من الذين تم اختبارهم سلبيًا للمرة الثانية ، مما يشير إلى أن خمس النتائج السلبية "الواضحة" كانت خاطئة.

وقال الباحثون إن إعادة اختبار الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا قد تخلصوا من الفيروس ستؤدي إلى نتائج خاطئة إذا تم إجراؤها بعد وقت قصير من الاختبار الإيجابي الأولي.

واقترح الباحثون الانتظار لمدة أربعة أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد تخلص من الفيروس.

وقال العلماء إن الأشخاص الذين تم اختبارهم في وقت مبكر جدًا وتم إخبارهم بشكل خاطئ بأنهم خالون من Covid قد يخاطرون بنشر المرض للآخرين.

وأضح الدكتور فرانشيسكو فينتوريلي وزملاؤه: "لتجنب حدوث حالات ثانوية، يجب إما أن تكون فترة العزل أطول [30 يومًا من بداية الأعراض] أو يجب إجراء اختبار متابعة واحد على الأقل قبل التوقف عن العزل .

لكن الدليل على خطر انتقال العدوى خلال المرحلة "إيجابية فيروس كورونا" التي تتميز بإيجابية اختبار المسحة ضعيف، ولم تقدم البيانات الحالية أي رؤية إضافية.

علاوة على ذلك، تأثرت الأدلة الوبائية الحالية لانتقال العدوى بكيفية إدارة الحجر الصحي حتى الآن.

وفي بريطانيا لا يضطر الناس إلى عزل أنفسهم بعد تلقيهم اختبارًا سلبيًا حتى لو ظهرت عليهم الأعراض ويمكنهم أيضًا التوقف عن العزل بعد 10 أيام من نتيجة الاختبار إيجابية، دون الحاجة إلى اختبار آخر لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون يحملون الفيروس.