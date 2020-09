كلب إنقاذ يكشف عن قلب نابض تحت حطام مرفأ بيروت بعد شهر من الحادث..اقرأ التفاصيل

يتدافع عمال الإنقاذ للعثور على ناج محتمل مدفونًا تحت الأنقاض في بيروت بعد ‏شهر من الانفجار الهائل، الذى دمر مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية، وفقا ‏لصحيفة الاندبندنت.‏

واكتشفت المعدات ما يمكن أن يكون ضربات قلب لشخص ما على قيد الحياة في ‏منزل مدمر في منطقة الجميزة بعد ظهر يوم الخميس، وفي وقت سابق اكتشف ‏كلب بوليسي ينتمي إلى فريق البحث والإنقاذ التشيلي المتطوع شيئًا ما في ‏المنطقة.‏

A Chilean search and rescue team in Beirut say they have detected a possible heartbeat of a body under the rubble of a building destroyed by the August 4 blast. If true, then that would mean that the person would have been stuck under the wreckage, alive, for 29 whole days. pic.twitter.com/uLWIq5ociA