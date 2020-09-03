اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كلب إنقاذ يكشف عن قلب نابض تحت حطام مرفأ بيروت بعد شهر من الحادث..اقرأ التفاصيل

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:54 م
كلب إنقاذ يكشف عن قلب نابض تحت حطام مرفأ بيروت بعد شهر من الحادث..اقرأ التفاصيل عمال الإغاثة
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتدافع عمال الإنقاذ للعثور على ناج محتمل مدفونًا تحت الأنقاض في بيروت بعد ‏شهر من الانفجار الهائل، الذى دمر مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية، وفقا ‏لصحيفة الاندبندنت.‏

واكتشفت المعدات ما يمكن أن يكون ضربات قلب لشخص ما على قيد الحياة في ‏منزل مدمر في منطقة الجميزة بعد ظهر يوم الخميس، وفي وقت سابق اكتشف ‏كلب بوليسي ينتمي إلى فريق البحث والإنقاذ التشيلي المتطوع شيئًا ما في ‏المنطقة.‏

كما أشار التصوير الحراري على ما يبدو إلى جثتين، أحدهما أظهرت علامة على ‏الحياة.‏

وفي حديثه إلى الإندبندنت، قال عمال الإغاثة إنهم لا يريدون رفع الآمال بشكل ‏كبير، لكنهم تعهدوا بالعمل طوال الليل إذا كانت هناك "فرصة واحدة في المائة" ‏للعثور على أي شخص ميت أو على قيد الحياة.، ولكنهم كانوا قادرين فقط على التحرك بضعة سنتيمترات حيث كان عليهم العمل بدقة ‏عبر عدة طوابق من البناء غير المستقر والصخور والحطام.‏

 

وقال إدوارد بيطار من إحدى المؤسسات الخيرية:"نعتقد أن هناك ‏شخصًا صغيرًا بالداخل، قد يكون طفلًا ملتفًا نحن فقط نتأكد مما هو موجود ‏ونتخذ جميع الخطوات لمعرفة من هناك".‏

وقال ميشيل المر، رئيس فريق البحث والإنقاذ في إدارة الإطفاء اللبنانية الذي ‏قضى أسابيع في البحث عن الجثث في الميناء، إنه لا يأمل في أن يتمكن أي ‏شخص من البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن فرص العثور على ناجٍ ‏ضئيلة للغاية بعد شهر من انفجار 4 أغسطس الذي أسفر عن مقتل 191 شخصًا ‏وإصابة أكثر من 6500 آخرين.‏

 

وأضاف: "ربما يكونون في غيبوبة. لكن حتى مع وجود فرصة بنسبة 0.0001 في ‏المائة ، سنواصل البحث".‏

يُعتقد أن الانفجار هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية التي تم تسجيلها على ‏الإطلاق، حيث نتج عن آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم سيئة التخزين التي اشتعلت ‏فيها النيران في ميناء وسط مدينة بيروت.‏

 

 


لبنان

بيروت

انفجار مرفأ بيروت

عمليات انقاذ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة