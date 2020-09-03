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قنصل فلسطين بالإسكندرية يتسلم عمادة السلك الدبلوماسى .. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:44 م
قنصل فلسطين بالإسكندرية يتسلم عمادة السلك الدبلوماسى .. صور إحتفالية قنصل عام دولة فلسطين وتسلمه عمادة السلك القنصلي بالإسكندرية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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تسلم السفير حسام الدباس، قنصل عام دولة فلسطين، عمادة السلك القنصلي بالإسكندرية، خلفا للسفير رشيد صديقوف (قنصل عام روسيا عميد السلك القنصلي السابق)، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي.

وقدم الدباس درع باسم القناصل العامون إهداءا للسفير صديقوف وتمنى له التوفيق في مهامة الدبلوماسية القادمة.

كما قدم الدباس التهنئة للسفير كارين فسيليان ( قنصل عام روسيا الجديد ) وتمنى له التوفيق في مهمته.

حضر حفل الاستقبال القناصل العامون بالاسكندرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (1)
إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (1)

 

إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (2)
إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (2)

 

إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (3)
إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (3)

 

إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (4)
إحتفالية تسلم قنصل فلسطين بالإسكندرية عمادة السلك الدبلوماسي (4)

 

 


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