قضية حسام حبيب وياسر خليل بعد إلغاء حبسه من البداية للنهاية × 6 خطوات

كتب أحمد حسنى

أسدلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الستار على خلاف الفنان حسام حبيب و المنتج ياسر خليل بعد النزاع القضائي فيما بينهما، وإلغاء حبس الفنان حسام حبيب سنة وتغريم كلاً من الطرفان مبلغ 200 جنيه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مسار القضية من البداية للنهاية فى الخطوات التالية:

- المنتج ياسر خليل حرر محضر ضد حسام حبيب بتهمة الاعتداء والشروع فى قتله.

- حسام حبيب اتهم ياسر خليل بالتعدى عليه أمام النيابة العام.

- النيابة أحالت القضية لمحكمة جنح القاهرة الجديدة.

- محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بحبس الفنان حسام حبيب سنة بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل.

- النيابة تقدمت بالاستئناف على حكم حبس حسام حبيب.

-محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قضت بإلغاء حكم الحبس وتغريم كلاً من حسام حبيب وياسر خليل 200 جنيه.

وكانت بداية القصة كانت فى المحضر رقم 16363 لسنة 3612 جنح التجمع الأول، والذى أوضح أنه بتاريخ 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حضر المجني عليه" ياسر خليل عبد الرحمن غانم، لديوان قسم شرطة التجمع الأول، وحرر المحضر رقم 16202 لسنة 2019 جنح التجمع الأول، على سند أن الفنان "حسام الدين حسين كامل حبيب"، قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم، وأحدث به إصابات موضحة بالتقرير الطبي، وذلك بسبب خلافات عمل بين المجنى عليه وزوجة الفنان "حسام حبيب" الفنانة شيرين عبد الوهاب انتهت منذ عامين.

وبتاريخ 18 ديسمبر 2019 مثل الفنان أمام النيابة العامة وعلم أن التهمة المسندة إليه من المجنى عليه، هي الشروع في قتله مع سبق الإصرار، حيث قام بإعداد سلاح نارى "مسدس" وقام بإشهاره صوب المجنى عليه محاولاً إطلاق عيار نارى للشروع في قتله، إلا أنه خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه.

ورد الفنان " حسام حبيب"، أن ما حدث هو أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2019، توجه إلى كومبوند "لانوفا فيستا" محل إقامة المجنى عليه، وكان معه من الأصدقاء اثنين وهما "محمد سيد محمد عبد الوهاب، ومحمد يحيى فؤاد أبو العلاء"، وبعد أن وصل قام بالإتصال بالمجنى عليه من تليفون الأمن الداخلى ولكنه رفض مقابلته، فتحرك مغادراً، إلا أنه حدث اتصال من صديق للمجنى عليه "ياسر خليل"، يدعى "محمد سرور" وأوضح أن هناك رغبة لإنهاء الخلاف ودياً، وطلب لقاء بين الطرفين في ميدان الرحاب، ثم تعدل الميعاد ليكون في مكتب المجنى عليه بالتجمع الأول.

وانتقل الفنان حسام حبيب وأصدقائه إلى مكان المقابلة، إلا أنه فوجئ بنزول محمد سرور وآخر، وبعدها ظهرت سيارة بها شخصين أحدهم يدعى "سامح اليمانى"، والآخر لا يعلمه، وفى هذه الأثناء ظهر المجنى عليه، وقام بالتعدى على الفنان "حسام حبيب" بأن جذبه من ملابسه وقام بضربه بـ"الروسية" في أنفه متعمداً إصابته.

وبتاريخ 18 ديسمبر 2019 خاطبت النيابة العامة مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي على الفنان "حسام حبيب" لمراجعة تقرير طبى صادر من مستشفى الشروق بتاريخ 5 ديسمبر 2019، والذى أوضح إصابة الفنان بكسر بالحاجز الأنفي مع اشتباه في ارتجاج بالمخ، بالإضافة إلى تورم شديد وكسحات وكدمات متفرقة بالجسم، وحاجة المصاب إلى راحة لمدة 10 أيام، وتم إرفاق التقرير الطبي بالمحضر، وصدر تقرير طبى من مستشفى القاهرة الجديدة بتاريخ 19 ديسمبر 2019.