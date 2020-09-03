اليوم السابع
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قصر الإليزيه يعلن لقاء ماكرون برئيس ساحل العاج فى باريس الجمعة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:58 م
قصر الإليزيه يعلن لقاء ماكرون برئيس ساحل العاج فى باريس الجمعة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه سيجتمع مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا غدا الجمعة بقصر الإليزيه في باريس.

وقال واتارا في أوائل أغسطس إنه سيخوض انتخابات الرئاسة لفترة ولاية جديدة في أكتوبر ووافق رسميا على ترشيح الحزب الحاكم له متحديا المعارضين الذين يقولون إن دستور البلاد لا يسمح بتوليه فترة ثالثة.

وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين العراق وفرنسا. 
 
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن تصريح الرئيس الفرنسي جاء خلال استقبال الحلبوسي له في بغداد لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون المشترك.

قصر الإليزيه

إيمانويل ماكرون

ساحل العاج

انتخابات

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