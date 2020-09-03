قرار حكومى باعتبار طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية، وشدد على ضرورة التعامل بحسم مع إزالة مخالفات البناء الجديدة لدى حدوثها، وقبل تفاقم المشكلة، من خلال "الوأد في المهد"، محذراً من أنه لن يتم السماح بأية مخالفة جديدة مع انهاء هذا الملف.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، لافتاً إلى أن استثمارات هذه الخطة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، منها 1.2 مليار تمويل ذاتي من موارد المحافظة، وشهدت تنفيذ مشروعات، تشمل 155 مشروعاً في قطاع الكهرباء، و170 مشروعاً لرصف الطرق، بطول حوالي 500 كم، وكوبري للمشاة، و 328 مشروعاً في مجال تحسين البيئة، و 108 مشروع لتدعيم الوحدات المحلية، و 25 مشروعاً في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.