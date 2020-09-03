اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:52 م
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فصل التيار الكهربائي السبت القادم عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:20 م
فصل التيار الكهربائي السبت القادم عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة انقطاع الكهرباء
بني سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا  "يوم السبت  القادم 5 سبتمبر 2020" عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة،لإجراء الصيانة اللازمة للوحة كهرباء الجامعة

حيث سيتم فصل التيار عن مناطق(أرض الحرية1و2و3، والجوازات القديمة،برج زيزينيا، برج الحياة، وشارع الأوتوبيس)لإجراء صيانة بمغذي الحرية،ومناطق (شارع العمدة، مقبل القديم، الاستئناف، مبنى الإعلام، الطب البيطري ،الطب البيطري، مستشفى الجامعة،النجدة) لصيانة مغذي التطبيقين، ومناطق (الطرق والكباري، المدرسة الفكرية، مديرية الصحة، زهور مكة ، مدينة الزهراء 1و2و3، وبرج طه على ) وذلك لصيانة مغذي الثلاجة، ومناطق (عمارات السكة الحديد، إشارات السكة الحديد، السكة الحديد) لصيانة مغذي الإشارات

 

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

 

 


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