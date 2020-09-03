فرنسا تعلن تسجيل 7150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت الصحة العامة فى فرنسا اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 7150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تشخيص إجمالى 7157 حالة جديدة فى غضون 24 ساعة ارتفاعا من 7017 حالة يوم الأربعاء.

وأشارت البيانات أيضا إلى زيادة فى عدد حالات دخول المستشفى والحالات الخطيرة فى العناية المركزة، وبلغ عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدوى Covid-19 4643، مقابل 4632 في اليوم السابق، وبحسب "روسيا اليوم" تم علاج 464 حالة خطيرة في وحدة العناية المركزة، أو 18 حالة أكثر من الأربعاء.

وتسبب الفيروس التاجي المستجد في وفاة 20 شخصا إضافيا، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 30706.