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فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب جامعة حلوان

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:23 ص
فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب جامعة حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى.

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أعلنت جامعة حلوان عن أنه تم فتح شعبة العلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب وذلك تنفيذا  لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وبما يسهم فى  ثراء ثقافة الطلاب بالحضارة المصرية فى ذلك العصر، والأفكار ومظاهر الحياة فى تلك الفترة حضارة مصر، وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان أن قسم الاثار والحضارة بكلية الآداب يتضمن من 3 شعب وهى :
-شعبة آثار مصرية
-شعبة آثار إسلامية
-شعبة آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية.
 
ويهدف قسم الآثار والحضارة من خلال الدراسة به  إلى الإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الإسلامية، والإلمام بتاريخ حضارة  مصر فى العصور الفرعونية، وتنمية الوعى الاثرى والمحافظة على الآثار وتسجيلها. 
 
ويقبل القسم الطلاب الثانوية العامة من خلال   المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتبارى (المجموع الكلي + مجموع اللغات ) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب .
 

 



 


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