فتح باب الانضمام للمشاركة فى "برلمان الشباب" بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن إدارة البرلمان والتعليم المدنى بقيادة فتحى خير مدير الإدارة، قررت فتح باب الانضمام للمشاركة فى برلمان الشباب بكافة مراكز الشباب التابعين للمديرية.

ويقول فتحى خير مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمحافظة الأقصر، أنه يتم الانضمام لبرلمان الشباب وفق الشروط التالية:- (أن يكون المشارك عضو بمركز الشباب - السن لا يتخطى 25 عام ولا يقل عن 18 عام يوم 6 أكتوبر 2020)، علماً بأنه ستنطلق أولى فعالياته للانضمام إليكترونياً خلال الفترة من 6/9 إلى 6/10/2020، برعاية الإدارة المركزية للبرلمان والطلائع بوزارة الشباب.

وفى نفس السياق أكد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه قام برفقة الدكتور محمد رزق رئيس مجلس مدينة الطود بافتتاح مشروع الخدمة العامة لتشجير ملعب مركز شباب الحسينات بمشاركة فريق التطوع بالمركز، وذلك بحضور جيهان عبده مديرة إدارة خدمات الشباب وفريق العمل بالإدارة، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وعبد الحافظ مدير مركز شباب الحسينات، وقد أمر حفنى بركات بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الملعب لافتتاحه قريباً، كما قاد ولجنة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، جولة لمتابعة آخر التطورات الإنشائية والتجهيزات بعدد من المنشآت الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمدينة الطود، وشملت جولة اللجنة المرور على المدينة الشبابية بالطود ومركز شباب الحسينات ومركز شباب الزهراء ومركز شباب المستقبل والملعب المفتوح بنجع مكي، وذلك لتذليل أى عقبات تعوق ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.