فتاة وراء قتل خطيبها بالبحيرة للزواج من آخر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بالبحيرة ، حيث جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "دبحوه قبل الفرح بساعات" تضمن لقاء مع أسرة "أحد الأشخاص- عامل بأحد الفنادق بالقاهرة ومقيم بمحافظة البحيرة" بداخل منزلهم إستعرضوا واقعة مقتله فى غضون شهر أغسطس من العام الحالى ومطالبتهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

بالفحص تبين سابقة تقدم شقيق المجنى علية ببلاغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بتغيب شقيقه عقب خروجه يوم 7/8/2020 متوجهاً لمحل عمله بالقاهرة وعدم وصوله للعمل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء إختفاء المتغيب (سائق ، عاطل ، خطيبة المجنى عليه ، جميعهم مُقيمين بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لرغبة (السائق وخطيبة المجنى عليه) فى التخلص من المجنى حتى يتمكنا من الزواج ، حيث قام (السائق والعاطل) بإصطحاب المجنى عليه بالسيارة الخاصة بالسائق بدعوى توصيله لمحل عمله وفى طريقهم قاما بتخديره وتوجها لإحدى الأراضى الصحراوية بنطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وقاما بقتله ودفن جثمانه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجميعهم رهن الحبس الإحتياطى على ذمة التحقيقات حتى تاريخه .