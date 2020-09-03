غرفة دباغة الجلود تطالب "الصناعة" بالسماح بتصدير جلد "الويت بلو"

كتب- إسلام سعيد

خاطبت غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، للمطالبة بإلغاء رسم الصادر المفروض على جلد الكرست الأبيض وعديم اللون وكذلك بتصدير الويت بلو.

وقال خطاب الغرفة، إنه إلحاقا بالكتاب رقم 92 المؤرخ 23 أغسطس 2020 بخصوص إلغاء الرسوم، نحيط علم الوزارة أن احتياجات السوق المحلى من الجلود المصنعة " المدبوغة" لا يتعدى نسبة 10% من إجمالى انتاج الجلود الخام فى مصر.

وأشار الخطاب إلى أنه خلال عيد الأضحى هذا العام والذى يعتبر أكبر مصدر لتجميع الجلود الخام، لم يتم استلام أو توريد أى كمية من جلود الأضاحى ورميها بالقمامة من قبل الجزارين والمساجد لعدم جدواها ويمكن الرجوع إلى وزارة الأوقاف للتأكد من ذلك.

وأوضح الخطاب، أنه نتيجة الركود في الإنتاج وقلة الموارد المالية لأصحاب المصانع، أدى ذلك إلى رحيل العمالة المدربة من مدينة الجلود، وعليه نطالب وزارة الصناعة بالموافقة على تصدير الويت بلوح، حتى تستطيع المنتجات الصناعية الحصول على دخل يغطى إعادة توطين المدابغ بمدينة الروبيكى، والحفاظ على العمالة المدربة.