"عيشة كريمة وحياة كريمة".. شاهد تزمنت الغربية ببنى سويف بعد تطوير القرية.. فيديو

كتبت: نهير عبد النبي

"إحنا مكناش نحلم نعيش فى البيت ده ولو قعدنا طول عمرنا مكناش هنعرف نعمل زيه".. بهذه العبارة بدأ أحمد شعبان أحد المستفيدين من تطوير قرية تزمنت الغربية بمحافظة بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة بعد ترميم منزله وفرشه بالكامل.

"اليوم السابع" رصد حكايات الأسر المستفيدة من تطوير قرية تزمنت الغربية، وتحدث بعضهم عن حياتهم قبل تطوير البيوت والفرش الجديد الذين طالما حلموا به، وقالت الحاجة نوال جلال، "قبل تطوير البيت وبنائه من جديد كانت حياتنا بلا حياة فلا يوجد أسقف بالبيوت والفئران والعقارب فى كل مكان وفى البرد نعيش غرقانين بالمطر والتراب والعفرة، وفى الصيف كنا عايشين فى الشارع بسبب حرارة الشمس التى تدخل بيوتنا"

وأضافت، "عندما أخبرنا المسئولون بإخلاء المنزل لترميمه من جديد فرحت كثيراً ولم أتوقع أنه يكون بهذا الجمال، دهنوا البيوت ورمموها من جديد، فضلا عن ذلك فرشوا البيت كاملا بغرف النوم والأطفال والأنتريه والأجهزة الكهربائية الكاملة، مبادرة حياة كريمة وفعلا عيشونا عيشة كريمة".