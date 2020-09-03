اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عودة اجتماعات رؤساء الكنائس بالشرقية لممارسة نشاطها

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:26 م
عودة اجتماعات رؤساء الكنائس بالشرقية لممارسة نشاطها اجتماعات رؤساء بالكنائس الشرقية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقيمت اليوم، فعاليات اجتماعات روساء الكنائس الشرقية بسيدني، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، وقد وشارك في الاجتماع بالإنابة عن الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأب أندراوس فرج راعي كنيسة القديس مرقس الرسول بسيدني بأستراليا.
 
ودار اللقاء حول تبادل الخبرات، التي تقوم بها كل كنيسة خلال فترة وباء كورونا، بالإضافة إلى البرامج الكنسية خلال الفترة ما بعد فيروس كورونا، كما تمت مناقشة موقف الكنائس من العلاج المقرر طرحه بأستراليا، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة بلبنان، وكيفية مد يد المساعدة لهذا البلد الكريم، وقد واختتم الاجتماع، بالصلاة من أجل كل كنائس العالم وقداسة البابا فرنسيس.
 
يذكر أن فى أول مايو الماضى، عقد رؤساء مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلات الكنسيّة الأربع اجتماعًا لهم بدعوة من الأمينة العامة للمجلس الدكتورة ثريا بشعلاني.
 
وضمّ الاجتماع الافتراضي بسبب ظروف الحجر الصحّي في مواجهة جائحة كورونا، صاحب الغبطة يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسيّة، صاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة، صاحب الغبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، بطريرك الكلدان ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الكاثوليكية، والقسّ الدكتور حبيب بدر، رئيس الاتحاد الإنجيلي الوطني، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الإنجيلية.
 
كما شارك في اللقاء الإلكتروني الذي استمر ليوم كامل أعضاء فريق الدعم الاستراتيجي للمجلس،المطران بولس صيّاح، الدكتور جان سلمانيان والدكتور ميشال عبس، حيث تمّ التداول بشئون المجلس والتحدّيات التي تواجهها الكنائس وسائر شعوب المنطقة في ظلّ الظروف الراهنة.
 

الكنائس الشرقيه

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحق

كنائس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد رفض بابا الفاتيكان مسامحة الكهنة المتورطين بالاعتداء على القصر.. الكنائس الشرقية تستجيب وتؤسس مكاتب لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسى.. ومطران أسيوط يطلق مشروعًا للتوعية ويدرب القساوسة عليه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:00 ص

بسبب اختلاف التقويم.. 7 أيام تفصل بين مواعيد احتفالات عيد القيامة لدى الكنائس الشرقية والغربية.. الفاتيكان يحتفل بالعيد 21 إبريل.. ومسيحيو مصر يُعيدون فى الـ28 من الشهر نفسه.. وننشر خريطة الاحتفالات

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:04 ص

بعد لقاء السيسى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. قفزات تاريخية بالعلاقات المصرية بالقصر الرسولى في السنوات الثلاثة الأخيرة.. شيخ الأزهر والبابا جناحا الدولة في نشر التعايش وتوجهات "فرنسيس" تغير المستقبل

الإثنين، 04 مارس 2019 09:30 م

صور.. رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما يزور معابد الأقصر

الجمعة، 01 مارس 2019 04:46 م

صور.. رئيس مجمع الكنائس الشرقية من أسيوط: أدعو المصريين لنشر العمل والسلام والمحبة في العالم.. ويدشن أول كاتدرائية للأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر.. ويشيد بالأمن والاستقرار بين أطياف المجتمع المصري

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة