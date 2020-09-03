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عميد زراعة بنها: برامج جديدة باللغة الإنجليزية لمواكبة المشروعات القومية وسوق العمل

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:32 م
عميد زراعة بنها: برامج جديدة باللغة الإنجليزية لمواكبة المشروعات القومية وسوق العمل الدكتور محمود مغربى عميد زراعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت كلية الزراعة جامعة بنها، عن بدء الدراسة فى برامج اللغة الإنجليزية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم ورياضة، للدراسة بها خلال العام الجامعي 2020 / 2021 للحصول علي درجة البكالوريوس.

وقال الدكتور محمود مغربي عراقي، عميد كلية الزراعة، إن البرامج هي "برنامج التقنية الحيوية الزراعية" و"استصلاح واستزراع الأراضي القاحلة" وبرنامج "أمن وسلامة الغذاء" وبرنامج "إدارة الأعمال الزراعية"، مشيرا إلى أنه يتم قبول الطلاب بالبرامج طبقا للمقابلة الشخصية التي تجرى للطلاب المتقدمين للدراسة بها والدراسة بفرع الجامعة بالعبور وكلية الزراعة ببنها.

وأضاف "عراقى"، أن الكلية قطعت شوطًا كبيرًا في البرامج الدراسية الجديدة والتي تدرس كليًا باللغة الانجليزية، وتسمح للخريجين بفرص عمل كبيرة وواعدة في سوق العمل، بالمشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وتابع، أن كلية الزراعة بمشتهر تعد من أقدم كليات الزراعة في مصر ولديها الكوادر الأكاديمية البشرية، التي تؤهلها إلى القيام بدور ريادي في مصر لما لها من سابق خبرات في مجال التعليم الزراعي العالي وتبني العديد من المشاريع القومية؛ لمساندة دور الدولة في تشغيل الشباب والتنمية في الريف المصري، كما وقعت اتفاقيات شراكة دولية مع العديد من الجامعات الصينية في المجالات الزراعية المختلفة.


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