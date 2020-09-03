اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عقوبات أمريكية على شركات تشحن تبيع البتروكيماويات إلى إيران

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:39 م
عقوبات أمريكية على شركات تشحن تبيع البتروكيماويات إلى إيران ترامب
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت فناة العربية في خبر عاجل لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شركات تشحن وتبيع البتروكيماويات إلى إيران. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن عبر حسابه على تويتر الخميس، أن بلاده بصدد إعادة العقبوات المفروضة على إيران بحلول 20 سمبتمبر المقبل.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال الأربعاء، إن من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 دولة حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه فى 2018.

 

 


بومبيو

ايران

العقوبات الامريكية على ايران

البتروكيماويات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحكمة الجنائية الدولية تدين العقوبات الأمريكية على المدعية العامة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:07 ص

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:00 ص

الخارجية الفلسطينية تستنكر العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:50 م

بومبيو يعلن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران 20 سبتمبر المقبل

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:59 م

كاريكاتير سعودى يسلط الضوء على العقوبات الأمريكية على إيران

الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة