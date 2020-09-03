عقوبات أمريكية على شركات تشحن تبيع البتروكيماويات إلى إيران

كتب رامى محيى الدين

ذكرت فناة العربية في خبر عاجل لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شركات تشحن وتبيع البتروكيماويات إلى إيران. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن عبر حسابه على تويتر الخميس، أن بلاده بصدد إعادة العقبوات المفروضة على إيران بحلول 20 سمبتمبر المقبل.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال الأربعاء، إن من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 دولة حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه فى 2018.