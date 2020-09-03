طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية وحار بالكويت والبحرين

كتب محمد جمال

استمرارا للخدمات التي يقدمها "اليوم السابع" للمتابعين الكرام في كافة المجالات، ننشر في السطورالتالية أحوال الطقس في دول الخليج المتوقع اليوم.

وإليكم التفاصيل...

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا وشمالا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الكويت

نهارًا شديد الحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق، وليلًا مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون، حاراً ورطباً أحياناً، ودرجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 29 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 20 %.

سلطنة عمان