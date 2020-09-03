ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

فريق المحافظات _ الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة ، تحررت عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق .

تلقى اللواء ياسر نشأت ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى ، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "عبدالرحمن.خ.ا"19 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "ابراهيم.ع.ا"43 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "السيد.ج.م"36 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" ،كما تم ضبط المتهم "اشرف.م.ا"46 عام بدون عمل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.س.م"20 عام طالب مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "اسلام.ي.ال"20 عام كهربائى مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "ماهر.ح.ع"41 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر"، بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات