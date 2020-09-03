ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف

بنى سويف فريق المحافظات

شدد الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التى يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين فى هذا الشأن من خلال التقرير الذى عرضه المهندس وصفى عبد الله ، وكيل وزارة التموين،والذى تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة ،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

أسفرت الحملة عن ضبط 3 طن أزر و2طن سكر مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، و10 عبوات تقاوى زراعية منتهية الصلاحية، و15 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، و50 كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ،وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية