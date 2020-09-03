ضبط 350 ألف كمامة كورونا غير مطابقة للمواصفات القياسية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 350 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية بداخل مصنع بالمنوفية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبط (352 ألف كمامة منتج نهائى- معدة للبيع - 3طن مستلزمات إنتاج ومواد خام - 1500 متر أستيك - 3 ماكينات لتصنيع القطن الطبى - 2 ماكينة لتصنيع الكمامات - 15 كيلو جرام دعامات لتصنيع الكمامات - 8 آلاف كيس قطن طبى – 10 آلاف علبة فارغة لتعبئة المنتج النهائى - 2500كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى) جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر .. بداخل مصنع لإنتاج القطن الطبى– كائن بدائرة مركز شرطة تلا .. حيث تم ضبط (مالك المصنع- مُقيم بذات الناحية) لقيامه بإنشاء خط لإنتاج وتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المقلدة المنسوب إنتاجها لشركات وهمية"بدون ترخيص" تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.