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ضبط 34 قضية متنوعة فى حملات أمنية ببحيرة السد العالى

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:50 ص
ضبط 34 قضية متنوعة فى حملات أمنية ببحيرة السد العالى حملات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الجهود الأمنية فى ضبط 34 قضية متنوعة فى حملة أمنية مكبرة استهدفت بحيرة السد العالى بأسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بمخالفات الصيد بدون تصريح وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بحملة أمنية مكبرة إستهدفت تمشيط وضبط المخالفات ببحيرة السد العالى  بمحافظة أسوان حيث أسفرت عن ضبط (34) قضية متنوعة ، حيث تم ضبط سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص، محمل عليها كمية من الأسماك المهربة وزنت (1200 كيلو جرام).
 
ضبط كمية من الأسماك المعدة للتهريب وزنت (3800 كيلو جرام)، (4) ميزان لوزن السمك داخل  (3) بؤر على شاطئ البحيرة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (5) مراكب صيد مزودة بمواتير بدون ترخيص و (2500) متر غزل مخالف داخل المسطح المائى و (2000) جوبيا صيد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 


السد العالي

بحيرة السد العالي

الداخلية

حملات امنية

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