ضبط 18 شيشة داخل مقهى شهير في الأقصر لم يلتزم بقرار مجلس الوزراء

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدينة الأقصر، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث قامت الجهات المعنية بضبط 18 شيشة "نارجيلة" داخل إحدى المقاهى الشهيرة بشارع كليوباترا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على إستمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس.

وخرجت الحملات تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق، وقيادة النقيب تامر عباس والملازم أول أيمن اسماعيل، والنقيب محمد السيد من ضباط ادارة شرطة المرافق، وبمعاونة عرفة موسى طايع مشرف المتابعة الميدانية، وبسام سيد أحمد مشرف الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

وفى نفس السياق إنطلق مركز التحسين المستمر المستحدث بمجلس مدينة الأقصر، في خطوة جادة للإرتقاء بالعمل المحلى، حيث قام فريق عمل المركز تحت قيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، بإعداد إستمارات إستبيان إستغرقت عملية إعدادها أيام للوصول لنموذج يوضح الصورة الفعلية للعمل المحلي الحالي، وذلك من منطلق التأسيس لمنظَومة جيدة تبدأ على أسس سليمة تعتمد في بدايتها على دراسة بيئة العمل عن طريق آراء وخبرات مختلفة، وذلك حسب بيان لمجلس المدينة.

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم توزيع إستمارات إستبيان على جميع العاملين في المدينة داخل الإدارات المختلفة، وذلك لمعرفة المشكلات التي تواجههم والتحديات التي تعوق أداء عملهم على نحو جيد مما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، فقد تضمنت عملية استطلاع الرأي استمارتين إحداهما علنية وأخرى سرية تضمنت الإستمارة العلنية أسئلة تتعلق عن مدى رضاهم عن العمل ووجودهم في مكانهم الحالي، وعن مدى إنتمائهم للعمل المحلي وعن احتياجاتهم التدريبية وشملت الإستمارة السرية عن مدى علاقتهم برؤسائهم ومدي تقدير السلطة المختصة لجهودهم وعن مدى رضاهم عن أسلوب العمل وإدارته، وأيضاً متطلباتهم ومقترحاتهم حتى يتثني الوقوف على المشكلات وحلها لبدأ عملية التنمية والتطوير بما يضمن توفير مناخ عام للعاملين يساعدهم على الإنتاج والابتكار بما يعود بالنفع الكامل على الخدمة المقدمة للمواطن..