ضبط 12 قطعة سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية مكبرة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الخميس، من شن حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت نتائج الحملة عن مقتل 7 أشخاص وضبط 6 متهمين، بجانب ضبط 12 سلاحا ناريا، وكمية من البانجو تزن 45 كيلو جرام، وكيلو جرام حشيش، و800 قرص مخدر وسلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 806 أحكام على النحو التالي: أحكام الجنايات تم ضبط 3 جنايات، و164 حكم حبس جزئي و28 حكم حبس مستأنف و415 أحكام غرامات و196 أحكام المخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 30 قضية تموينية، على النحو التالى: 4 قضية مخالفات المخابز البلدية، و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و12 قضية عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 4 قضايا، علي النحو التالي: تم تحرير 4 محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 458 مخالفة مرورية متنوعة: في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين ابو سمبل دائرة قسم شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأفيون.

كما تم ضبط 3 دراجات نارية بدون تراخيص، وتحرير 64 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 73 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 81 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 115 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.