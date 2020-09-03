ضبط مسن حاول التعدي على طفلة بعد استدراجها بحلوى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكب واقعة الإعتداء على فتاة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

جاء ذلك على خلفية ما تم رصده من إستغاثة لإحدى السيدات تحت عنوان "إستدراجها بكيس شيبسى وبسكويت، مُسن يحاول إغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث" والتى تم نشرها على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، وتتضمن إلتماسها سرعة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإستدراج نجلتها والتعدى عليها.

تم تحديد المتهم وتبين أنه "صاحب محل إكسسوار سيارات، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة" حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى ضبطه، وبمواجهته بما نسب إليه إعترف بإرتكاب الواقع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.