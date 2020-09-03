ضبط مركز دروس خصوصي بالدقهلية لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مركز دروس خصوصية بالدقهلية لقيام مدرس بتجميع عدد من الطلبة بداخله بالمخالفة لقرار منع التجمعات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام "مدرس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة" بتجميع عدد من الطلبة داخل "مركز دروس خصوصية - بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة" مخالفاً بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدرس، وضبط "جهازين كمبيوتر بمشتملاتهما وبعض الكراسي"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.