ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "مـوظف - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابـة بالجيزة" لنصبه على 4 مواطنين، والإدعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد المشروعات السكنية "خلافاً للحقيقة"، وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى13200 جنيه من كل منهم ، والإستيلاء على المبالغ المالية لنفسه ، وترك محل سكنه وإنقطع عن الحضور لعمله، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بشتى الطرق والإستيلاء على أموالهم.