اليوم السابع
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ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:12 م
ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "مـوظف - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابـة بالجيزة" لنصبه على 4 مواطنين، والإدعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد المشروعات السكنية "خلافاً للحقيقة"، وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى13200 جنيه من كل منهم ، والإستيلاء على المبالغ المالية لنفسه ، وترك محل سكنه وإنقطع عن الحضور لعمله، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة،  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بشتى الطرق والإستيلاء على أموالهم.

 

 


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