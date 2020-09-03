اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين اختطفا عجوز داخل توك توك بالدقهلية لسرقته

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:56 م
ضبط شخصين اختطفا عجوز داخل توك توك بالدقهلية لسرقته صورة أرشيفية
الدقهلية _ شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث ميت غمر، فى محافظة الدقهلية، من ضبط شخصين خطف رجل عجوز من الشارع وسرقوا منه مبلغ مالي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، أنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بجذب أحد الأشخاص داخله أثناء سيره مترجلاً بأحد الشوارع بميت غمر - بالدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليه (بالمعاش، ومقيم بميت غمر - بالدقهلية)، وبالتواصل معه تبين أنه أثناء سيره بشارع مجاور لمسكنه قام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بجذبه داخله كرهاً عنه وسرقة مبلغ مالى وتركه عقب ذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، واعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،

 

 

 

 

 


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز ميت غمر

عصابة تسرق عجوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة