ضبط شخصين اختطفا عجوز داخل توك توك بالدقهلية لسرقته

الدقهلية _ شريف الديب

تمكن ضباط مباحث ميت غمر، فى محافظة الدقهلية، من ضبط شخصين خطف رجل عجوز من الشارع وسرقوا منه مبلغ مالي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، أنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بجذب أحد الأشخاص داخله أثناء سيره مترجلاً بأحد الشوارع بميت غمر - بالدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليه (بالمعاش، ومقيم بميت غمر - بالدقهلية)، وبالتواصل معه تبين أنه أثناء سيره بشارع مجاور لمسكنه قام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بجذبه داخله كرهاً عنه وسرقة مبلغ مالى وتركه عقب ذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، واعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،