ضبط زيت طعام منتهى الصلاحية ومجهول المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة بالأسواق لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، والسلع المغشوشة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، اسفرت عن تحرير 11قضية تموينية متنوعة، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق.

كان وكيل وزارة التموين بالغربية قد وجه بتشكيل حملة موسعة بنطاق إدارة تموين مركز طنطا ضمت محمد محمدشعبان مديرعام الاداره وعادل رمزى مدير الرقابة التموينية، احمد ورد، واشرف صبحى، و مجدي شعبان مفتشي الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير11 قضية متنوعة منها ضبط زيت طعام منتهى الصلاحية وجل منظفات منتهى الصلاحية وزيت حار مجهول المصدر، ومحاضر عدم اعلان عن اسعار السلع والغاز ومخالفات بقاله تموينيه منها تجميع بطاقات وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط مصنع ايس كريم لعدم طباعة السعر علي المنتج وتم تحرير المحاضر وتسليمها بمركز شرطة طنطا لحين تصرف النيابة العامة.