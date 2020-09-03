ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 150 ألف ريال سعودى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الامن في ضبط تاجر عملة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس– مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من بعض البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى، 13500 يورو، 100 ألف درهم إماراتى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .