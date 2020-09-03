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ضبط المتهمين بسرقة مواطن بالمعاش بالدقهلية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:26 م
ضبط المتهمين بسرقة مواطن بالمعاش بالدقهلية ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ضبطت أجهزة الأمن المتهمين بسرقة مواطن بالمعاش في الدقهلية، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" بجذب أحد الأشخاص داخله أثناء سيره مترجلاً بأحد الشوارع بميت غمر - بالدقهلية.

 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليه (بالمعاش، ومقيم بميت غمر - بالدقهلية)، وبالتواصل معه تبين أنه أثناء سيره بشارع مجاور لمسكنه قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" بجذبه داخله كرهاً عنه وسرقة مبلغ مالى وتركه عقب ذلك، ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة

 

 

 


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