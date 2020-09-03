ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توفير فرص عمل لهم بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) من المواطنين بتعرضهم لواقعة إحتيال من قِبل إحدى الشركات بالقاهرة، وقيامهم بالإستيلاء من كل منهم على مبلغ (58) ألف جنيه مصرى بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وعقب سفرهم تبين عدم وجود فرص عمل لهم.

من خلال تكثيف التحريات أكدت الإدارة أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (موظف سابق بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج "له معلومات جنائية – مندوب سابق سفريات لدى الشركة المشار إليها "مقيمان بمحافظة قنا") حيث إستغل المذكوران طبيعة عملهما السابق بالشركة وخبرتهما فى ذلك المجال، وقاما بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وقاما بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.