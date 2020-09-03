صور.. "محمود" شاب أقصرى يبدع فى رسم نجوم الفن ومشاهير القراء بلوحات مميزة

الأقصر – أحمد مرعى

الإبداع كلمات قليلة على ما يقوم به الشاب الأقصرى الفنان محمود مدنى البالغ من العمر 32 سنة فقط، والذى قام بأروع الفنون ورسم نجوم الفن والدين والقراء والمشاهد الشهيرة فى الأفلام العربية المختلفة، بواسطة موهبة فريدة من نوعها "القلم الرصاص"، مما ألهب قلوب الجميع على مواقع التواصل الإجتماعى التى يقوم الشاب الأقصرى بنشر صور لوحاته عليها ويسجل عمليات الرسم من الألف للياء.

الشاب الفنان الأقصرى محمود مدنى موهوب فى الرسم بالقلم الرصاص فهو من مواليد عام 1988 بمدينة الأقصر، يقول أن لديه شغف كبير بالسينما ويعشق الأفلام القديمة بالأبيض والأسود، وذلك قرر رسم أبرز المشاهد من تلك الأفلام ولوحات بورتريه لنجوم الفن القدامى بالقلم الرصاص، مؤكداً أن الرسم والسينما وجهان لعملة واحدة وذلك قام برسم عشرات اللوحات لمختلف نجوم الفن.

ومؤخراً ذاع صيت الفنان المبدع الأقصرى محمود مدنى، ونالت لوحاته إنتشار كبير على صفحات التواصل الإجتماعى المختلفة، بل ووصل الأمر بالكثيرين بطلب رسمهم وبيع لوحاته لهم، مؤكداً أنه سعيد بهذا الكم من المحبة والتقدير للفن والرسم الذى يقوم به، موجهاً الشكر لكافة داعميه لمواصلة مسيرة النجاح والتوفيق فى الرسم بالقلم الرصاص للوحات تشبه الواقع بصورة كبيرة، مؤكداً على أنه كثيراً ما يجد صور لوحاته منتشرة على صفحات كبرى ولا يتم نسب المجهود له فهو الذى فكر فى اللوحات ورسمها بيديه ويتم سرقتها بصورة تغضب أى شخص يتم سرقة مجهوده.

ويقول الفنان المبدع محمود مدنى، أن الرسم لديه يعتبر موهبة بالفطرة فهو يعشق الرسم منذ الصغر، حيث بدأ فى إثقال موهبته منذ كان عمره 8 سنوات، وبدأ بالنحت قبل الرسم فى محاولة لتقليد أى شيء أو تمثال يعجبه بالطين والجبس، وبعد ذلك قرر الرسم وقام بتطوير موهبته بنفسه بالتجارب المتكررة والتشجيع من عائلته، موضحاً أنه يقوم بالرسم باستخدام أقلام الرصاص وكذلك الحبر الجاف وألوان الخشب والفحم لتشكيل لوحاته المتنوعة.

ومن أبرز اللوحات التى قام برسمها الفنان المبدع الأقصرى محمود مدنى ما يلى:- (قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت – الشيخ الجليل محمد متولى الشعراوى – مشاهد من فيلم شيئ من الخوف – فيلم الهروب – فيلم الأرض - لوحات الفنانين أحمد زكى – عماد حمدى – فريد شوقى – يحيى الفخرانى - نور الشريف – نجاح الموجى – محمود عبد العزيز – أحمد فؤاد نجم – عمرو عبد الجليل – المطرب عبد الحليم حافظ – عادل إمام – سيد حجاب – جميل راتب – صلاح السعدنى – كريمة مختار – ماجد الكدوانى – فاتن حمامة – محمود المليجى – عبلة كامل – سعاد حسنى – شكرى سرحان – تحية كاريوكا – وغيرهم من نجوم الفن).