صور.. قيادات مدينة الطود يتفقدون موقع إقامة أنشطة متنوعة لدعم الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لتفقد الموقع الذى يتم إستغلاله لإقامة بعض الأنشطة المختلفة بمنطقة نجع المهيدات بقرية العديسات قبلى، بهدف تعظيم الإيرادات العامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب، برفقة المهندس محمد حسين علي مدير هندسة رى الاقصر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الرى، بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري، بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الإستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

وخلال الجولة أفاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الري يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الإستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، ومن خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضى والعمل على دفع عجلة الإستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف، وخلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبه قال المهندس محمد حسين علي مدير هندسة رى الأقصر، أنه سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة، ولن يتم اقامة أي منشآت ثابتة علي الأراضي محل الإتفاق، وأن تكون سهلة الفك والتركيب وايضا إقامة المشاتل والحدائق.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة برفقة الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، لتفقد مركز طب الأسرة بمدينة الطود، للوقوف على متابعة ما قبل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمركز، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وخلال الجولة تفقد رئيس مركز ومدينة الطود المبنى ومكاتب الإستعلامات، وتشغيل ملفات منظومة التأمين الصحى الشامل والعيادات بالمبنى وسكن الأطباء وسكن التمريض، وحث رئيس مركز ومدينة الطود جميع الأهالي من مركز ومدينة الطود الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بسرعة التسجيل فى المنظومة الجديدة، وذلك للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية.



قيادات مدينة الطود وهندسة الرى يتفقدون إقامة أنشطة متنوعة لدعم الشباب (1)



قيادات مدينة الطود وهندسة الرى يتفقدون إقامة أنشطة متنوعة لدعم الشباب (2)



قيادات مدينة الطود وهندسة الرى يتفقدون إقامة أنشطة متنوعة لدعم الشباب (3)



قيادات مدينة الطود وهندسة الرى يتفقدون إقامة أنشطة متنوعة لدعم الشباب (4)