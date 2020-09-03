صور.. العالم هذا المساء.. السماء تمطر مخدرات فى ميدان رابين بتل أبيب.. البهجة تعود على وجوه طلاب بريطانيا بعد عودة المدارس.. "الربوت" ينظف شوارع تشيلى لحماية عمال النظافة من فيروس كورونا

كتب وكالات

شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، والتقطت عدسات الكاميرات، ما تعجز الكلمات عن وصفه، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات .

السماء تمطر مخدرات فى ميدان رابين بتل أبيب



ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الخميس، شابين في الثلاثينات من العمر، بشبهة نشر وإلقاء أكياس صغيرة تحوي مخدرات بميدان "رابين" في مدينة تل أبيب بواسطة طائرة بدون طيار.



طائرة

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنّ قواتها وصلت إلى المكان، وضبطت الطائرة الصغيرة وجهاز التحكم فيها، إضافة الى عشرات الأكياس الشبيهة بتلك التي تمّ إلقاؤها من الطائرة.



مخدرات فى سماء تل أبيب

ونوّهت الشرطة بأن إلقاء أكياس المخدرات بهذه الطريقة تعتبر تجارة بمخدرات خطيرة وقد أحيل المشتبهان للتحقيقات الجارية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه جاري التحقيق مع الشابين بتهمة الاتجار بالمخدرات، والتي يصل عقوبة السجن فيها إلى 10 سنوات مع دفع غرامة أكثر من 100 ألف شيكيل.

البهجة تعود على وجوه طلاب بريطانيا بعد عودة المدارس



حالة من البهجة، طغت على الطلاب البريطانيين، يوم العودة إلى المدارس، وذلك بالرغم من المخاوف المهيمنة جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وتداعيات ذلك، عكس ما شهدته دولا أخرى من احتجاجات ورفض لخطوة العودة إلى المؤسسات التعليمية من جديد، واكتست بوابات المدارس بالبالونات الملونة، احتفالا بعودة الطلاب، بينما وقف مسئول عند البوابة ومعه زجاجة كحول لتعقيم الأيادى قبل الدخول إلى حرم المدرسة.

والتزمت المدارس بقواعد التباعد الاجتماعى، بينما لوحظ من الصور التي نشرتها عدة منابر إعلامية، أن قطاعا كبير من الطلاب لم يرتدوا الكمامات الواقية.



المدارس تعود فى بريطانيا بعد غياب بسبب كورونا



حالة من البهجة بين أطفال المدارس



حالة من البهجة تهيمن على الشارع المدرسى



طلاب بالكمامات وأخرون تجاهلوا ارتدائها



عودة المدارس بجميع المراحل السنية فى بريطانيا



عودة المدارس فى بريطانيا



مدرسة بريطانية تستقبل طلابها



مشهد داخل أحد الفصول



ابتسامات الطالبات تطغى على المشهد الدراسى فى بريطانيا



إحدى المعلمات تستقبل الطلاب بزجاجات الكحول



التزام بقواعد التباعد الاجتماعى

"الربوت" ينظف شوارع تشيلى لحماية عمال النظافة من فيروس كورونا

أبرزت وكالة رويترز، صورا روبوتات تقوم بتنظيف وتلميع الشوارع في تشيلى، واعتمدت السلطات على روبوتات على شكل مركبات من دون سائق لتنظيف الشوارع، بهدف حماية عمال النظافة من التعرض للتهديد المحتمل لفيروس كورونا.

وتعمل الروبوتات على جمع القمامة وكنس الشوارع ورش المياه وتلميع البلاط بهدف حماية عمال النظافة من خطر الإصابة بفيروس كورونا .



الروبوت فى شوارع تشيلى



الروبوت يتحرك فى شوارع تشيلى



الروبوت يلمع البلاط فى شوارع تشيلى



روبوت جمع القمامة فى تشيلى



توقف شاحنات جمع القمامة



سيدة تشاهد عمل الروبوت فى أمام صالون للحلاقة



شاحنات جمع القمامة