صناعة الموضة فى إيطاليا تسجل خسائر 30 مليار يورو بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

تعيش صناعة الموضة كارثة اقتصادية متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، إذ انخفضت أعمال هذا القطاع بنحو 30 مليار يورو، بالمقارنة بعام 2019، وفقا لدراسة إحصائية لاتحاد صناعة الموضة الإيطالى، حول المنسوجات والإكسسوارات والأزياء.

وبين الإحصاء أن 68% من الشركات انخفض حجم أعمالهم خلال الربع الثانى من العام بأكثر من 20%، فى حين يبدو أن تحسن فى المستقبل القريب أمرا صعبا، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وكشفت الدراسة أن متوسط الانخفاض السنوى المتوقع سيصل إلى 32.5% بالمقارنة بعام 2019، ما يترجم إلى خسائر تفوق 30.3 مليار يورو تقريبا.

وأجريت الدراسة عن تأثير فيروس كورونا حتى يوليو الماضى على عينة تبلغ 320 شركة من أعضاء هذا الاتحاد الذين يبلغون فى المجمل 67 ألف شركة، يعمل بها أكثر من 580 ألف شخص، فى قطاعات المنسوجات والأزياء والإكسسوارات.

وأشارت الدراسة إلى أنه بين أبريل ويونيو شهد 96% من الشركات المختارة، انخفاضا فى حجم الأعمال بنسبة 20%، كما تشير التقديرات إلى انخفاض إيرادات الربع الثانى بنسبة 39%.

هذه الخسائر دفعت 93% من الشركات لاستخدام شبكات الأمان الاجتماعى لتغطية انفاقاتها، إذ أن 54% من الشركات لجأت إلى هذه الشبكات من أجل تغطية مدفوعات 80% من إجمالى موظفيها، بينما 6% قالوا أنها استخدمتها لصالح 20% من الموظفين.

وقالت 5% من الشركات إنها تمكنت من احتواء الانخفاض إلى 10%، فى حين عانى الباقون من انخفاضات أعلى وصلت إلى 70% انخفاضا من حجم أعمال 20% من الشركات.

وتخطط 76% من الشركات مراجعة وتخفيض استثنماراتها المخطط لها، لاسيما المتعلقة بالمعارض التجارية والمصانع وبرامجها لتوظيف أشخاص جدد.

وفيما يتعلق بالتصدير أكد 61% أنه لا يوجد أسواق رئيسية لمنتجاتهم، فى حين قال 39% إنه كان هناك ديناميكية مع الأسواق الالمانية والفرنسية والصينية والكورية الجنوبية واليابانية والروسية.