صعود بورصة البحرين 0.85% بالختام.. وفتح نسبة تحرك سعر أسهم شركة الإثمار

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحاً 11.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1410.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 959.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 39.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية- بتلكو بنسبة 4.46%، عقارات السيف بنسبة 1.74%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.98%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.23% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.11%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.66%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، كما ارتفع أسهم شركتي الإثمار القابضة، مجمع البحرين للأسواق الحرة، بنسبة 14.29%، 1.79%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.59% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية بنسبة 1.18%.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تنفيذ عدة صفقات بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد، من قبل أشخاص رئيسيين، أمس الأربعاء، وتم تنفيذها عبر 68,000 سهم بسعر 0.760 دولار للسهم الواحد، 15,000 سهم بسعر 0.761 دولار للسهم الواحد، 17,000 سهم بسعر 0.762 دولار للسهم الواحد.

وكشفت بورصة البحرين، عن فتح نسبة تحرك سعر أسهم شركة الإثمـــار القابضة ش.م.ب. بنسبة 5%إضافية، نسبة تحرك السهم الجديدة هي 15% كحد أعلى لتحرك السهم من سعر الإغلاق.