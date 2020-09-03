صرف 78 مليون رغيف وسلع تموينية بقيمة 42.6 مليون جنيه بالأقصر خلال أغسطس

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أنه تم إطلاق عدة حملات مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة بناء علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث كثفت المديرية حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية على محلات الأغذية والمخابز والمطاحن والمطاعم وغيرها من الأنشطة التموينية والأسواق، للعمل علي استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع ومتابعة أسعارها واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملات خلال شهر أغسطس أسفرت عن في مجال المخابز والمطاحن عن صرف وتوزيع كميه قدرها 78.9 مليون رغيف بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم بمعدل 2.5 مليون رغيف / يوم وذلك من خلال عدد 304 مخبز علي مستوي المحافظة، كما تم صرف كميه قدرها 3780.380 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق البالغ عددها 604 مستودع وذلك بموجب البطاقات التموينية.

وفي مجال شئون التموين تم صرف سلع تموينية بمبلغ 42.6 مليون جنيه من المنافذ التموينية بالمحافظة وبنسبه 99.4% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة، كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.56 مليون جنيه لعدد 77176 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو 2020، كما ورد للمديرية عدد 1203 بطاقة تموينية ( 531 إصدار فصل اجتماعي +222 بطاقة بدل فاقد + 450 بطاقة بدل تالف)، وفى المواد البترولية تم توزيع عدد 284705 أسطوانة بوتاجاز منزليه علي المواطنين خلال الشهر، كما تم توزيع عدد 10468 أسطوانة تجارية علي الأنشطة التجارية بالمحافظة خلال الشهر، ومن جهة أخري انتظمت محطات الوقود في العمل وأسفر ذلك عن صرف كميه قدرها 8.297 مليون لتر سولار و 3.982.500 مليون لتر بنزين 1.788 مليون لتر بنزين 92 مع توفر جميع تلك المنتجات بالسعر الرسمي المقرر دون أي معوقات.