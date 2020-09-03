"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت مديرية الصحة والسكان، ببني سويف، أنه تم قبول 242 طالباً وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 202/2021، منهم 208 طالبة في 7 مدارس تمريض "بنات" و34 طالبا " بنين" في مدرسة تمريض باروط، وذلك عقب إنتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم وإستيفاؤهم للشروط والمعايير والحد الأدني لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد.

وبحسب بيان صحفى صادر اليوم الخميس، أنه تم قبول 31 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف ، و29 طالبة بمدرسة تمريض ناصر ، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و30 طالبة بمدرسة تمريض الفشن ، و30 طالبة بتمريض الواسطى و29 طالبة بمدرسة تمريض إهناسيا ، بجانب 34 طالبا " ذكور" بمدرسة باروط.

وأكدت مديرية الصحة على الطلاب المقبولين " بنات وبنين" بسرعة تقديم المفات والأوراق المطلوبة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، منوهة أنه"في حالة مخالفة ذلك "يعتبر تنازلاً من الطالبة/ الطالب وولى الأمر عن التقدم للمدرسة ولن تقبل أى أعذار ، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب.



أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض (1)



أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض (2)



أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض (3)



أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض (4)



أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض (5)



أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض (6)



أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض (7)