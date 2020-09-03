شهيد جديد من أطباء الدقهلية بسبب كورونا بعد وفاة والدته بأسبوع

الدقهلية شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية وفاة شهيد جديد من الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع من وفاة والدته نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقد أعلن الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، وفاة الدكتور محمد حسن عيسي أخصائي قلب من الدفعة 42 كليه طب المنصورة، داخل مستشفى العزل بجامعة المنصورة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة، وتم نقله ووضعه فى الحجر الصحي بالجامعة، وبدأت حالته الصحية فى التدهور حتى توفي صباح اليوم وبذلك يرتفع اعدد الشهداء من الفريق الطبي بالدقهلية إلى 25 شهيد ، موضحة أن الشهيد كان له من السمعة الطيبة الكثير وسط جميع الأطباء، و ساهم كثيرا في الأنشطة النقابية والعلمية .

يذكر أن الشهيد نجل الدكتورة عزه رشاد، رئيس قسم الكيمياء الطبية بكليه الصيدلة جامعه المنصورة، والتى توفت الاسبوع الماضي متأثرة بإصابتها بالكورونا.