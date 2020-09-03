شرطة التموين تضبط 240 ألف كمامة مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1235) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط ( 2,760 طن مقطعات لحوم – كبدة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة).

ونجحت الجهود في ضبط ( 1,980 طن أسماك ماكريل) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البرلس (بمحافظة كفر الشيخ).

وتمكنت الجهود من ضبط ( 2,700 طن مكرونة معبأة داخل عبوات – 7200 عبوة تونة – شاى غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية)، وضبط ( 2,520 طن جبن أبيض) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص ولا تتوافر فيه الإشتراطات الصحية بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة).

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 2,400 طن زيت طعام مجهول المصدر وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية)، وضبط ( 195000 قطعة كمامة طبية منتج نهائى – 44000 كمامة طبية تحت التجهيز غير مطابقة للمواصفات القياسية – 450 كيلو جرام قماش غير منسوج – مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 3 ماكينة – أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).