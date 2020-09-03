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شاهد.. كيف تحولت "تل العقارب" لروضة السيدة زينب؟!

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:07 م
شاهد.. كيف تحولت "تل العقارب" لروضة السيدة زينب؟! حى روضة السيدة زينب
كتبت ـ إيمان على

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خطة محكمة وضعتها الدولة المصرية لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وتحويلها لأخرى نظيفة جميلة تليق بحياة وكرامة المواطن المصري.. هذا بالفعل ما حدث مع منطقة تل العقارب التى أصبحت بين يوم وليلة منطقة سكنية حضارية تم بناؤها بطراز إسلامى يتناسب مع عراقة حى السيدة زينب.

وبعدما كانت المنطقة عبارة عن عشش مقامة أعلى تبة ترابية، أصبحت مشروعا سكنيا متكاملا به كافة الخدمات تتضمن إقامة 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية بـ16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار ووصلت تكلفة المشروع 330  مليون جنيه على مساحة 7 أفدنة، شملت ممشى سياحيا وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

 

في الفيديو التالى نبرز حجم التغيير الذى شهدته تلك المنطقة ..

 


تل العقارب

حي تل العقارب

حى السيدة زينب

روضة السيدة زينب

روضة السيدة

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