اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيدة ترسل شكوى للحكومة لإخراج قطة من العمارة وعريس يشكو تصوير فرحه أبيض وأسود

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:11 م
سيدة ترسل شكوى للحكومة لإخراج قطة من العمارة وعريس يشكو تصوير فرحه أبيض وأسود الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا يقتصر دور منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء على استقبال الاستغاثات والحالات الحرجة فقط بل هناك حالات حالات تتسم بالغرابة والمشكلات الفردية التي تتعامل معها .

ويرصد " اليوم السابع" أبرز الحالات الطريفة والغريبة التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية ومنها شكوى من مواطن (أ. ا. ع) من الشرقية يشكو فيها والده الذي يقوم ببيع التموين الذي يحصل عليه ببطاقة التموين، وأن والده لا يستحق التموين هو ووالدته وأن هناك آخرون مستحقون للتموين، حيث أوضح فيها أن والده يتقاضى معاش بمبلغ كبير وأخته لها وظيفة ثابته وهم ليسوا بحاجة للتموين، ويطالب بإيقاف التموين عنهم.

وهناك مواطنة أخرى أرسلت شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية وهى  (ل. م. ع) 39 عام من مركز دمنهور محافظة البحيرة تشكو من القطة الموجودة بالعمارة وانها تقوم بتلويث المكان أمام شقتها بالفطريات ومخلفات القطة والرائحة الكريهة، وترغب في إخراج القطة من العمارة.

واشتكى المواطن  (ف. ش. س) 33 عام من مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة مصور الزفاف الخاص به نظراً لأنه قام بتسليمه نسخة من شريط الزفاف بالأبيض والأسود لمدة 4 ساعات كاملة بدلاً من تصويره بالألوان.

وتلقت المنظومة شكوى من فتاه (إ. إ. ع) من مركز طوخ محافظة القليوبية تشكو فيها من سخونة شديدة بمياه الحنفيات بالعمارة التي تسكن فيها بسبب حرارة الجو هذه الفترة، وتريد حل للشكوى في أسرع وقت

 

 


الحرنكش

اغرب شكاوى المواطنين

مصر

عاجل

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

منظومة الشكاوى الحكومية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة استعدادات العام الدراسى.. بعد قليل

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:12 ص

قرار حكومى باعتبار طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:08 ص

"موديز" تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.. مصر تتمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجى.. ورئيس الوزراء يؤكد فعالية التدابير الحكومية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:00 ص

مصطفى مدبولى: ثقة المؤسسات الإقليمية فى اقتصادنا تعكس مدى فاعلية الإجراءات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:44 ص

الحكومة: 1.5 مليار جنيه لتنفيذ 25600 وصلة منزلية للصرف الصحى بالغربية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة