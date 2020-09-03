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سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في شبرا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:27 م
سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في شبرا لحوم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب 2 طن لحوم و كبدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة في منطقة الساحل بشبرا حيث نجحت حملة تموينية ، في ضبط 2,760 طن مقطعات لحوم و كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل، وذلك طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

 

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 


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