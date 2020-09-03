سانوفى وجلاكسو سميثكلاين تبدآن تجربة لقاح بروتينى لكورونا

بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية جلاكسو سميثكلاين تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض كوفيد-19 في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.

وقالت الشركتان في بيان مشترك اليوم الخميس إنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح‭‭ ‬‬الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم.

ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها سانوفي في إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.

وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة كوفيد-19 التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفا وعطلت النشاط الاقتصادي.

وقالت سانوفي وجلاكسو إنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر 2020 وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021.