روسيا تسجل 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1009995 إصابة منها 17528 حالة وفاة.

وكان رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، قد أعلن أن روسيا لن تباشر حاليا بيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكنها ستصدر تكنولوجيا إنتاجه، موضحا أن الكميات المتوفرة من هذا اللقاح اليوم لا تكفى لسد احتياجات روسيا الخاصة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه سنقوم ببيع التكنولوجيا. هذه العملية تجرى بشكل مكثف للغاية، لكن يجب القيام بإجراءات روتينية كثيرة منها ترجمة المستندات إلى اللغة الإنجليزية، وتدريب فرق المتخصصين الذين سيتابعون كيفية استخدام هذه التكنولوجيا فى الخارج.