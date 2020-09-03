اليوم السابع
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روسيا تسجل 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:41 ص
روسيا تسجل 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى روسيا - أرشيفية
وكالات

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سجلت السلطات الصحية الروسية 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1009995 إصابة منها 17528 حالة وفاة.

وكان رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، قد أعلن أن روسيا لن تباشر حاليا بيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكنها ستصدر تكنولوجيا إنتاجه، موضحا أن الكميات المتوفرة من هذا اللقاح اليوم لا تكفى لسد احتياجات روسيا الخاصة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه سنقوم ببيع التكنولوجيا. هذه العملية تجرى بشكل مكثف للغاية، لكن يجب القيام بإجراءات روتينية كثيرة منها ترجمة المستندات إلى اللغة الإنجليزية، وتدريب فرق المتخصصين الذين سيتابعون كيفية استخدام هذه التكنولوجيا فى الخارج.

وأكد رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية أنه سيصبح من الممكن الحديث عن تصدير اللقاح إلى الخارج، فقط بعد تلبية حاجات روسيا منه.
 
 

روسيا

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كورونا فى روسيا

فيروس كورونا

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