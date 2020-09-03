رفع 2198 طن مخلفات بكفر الشيخ وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على استمرار وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، إن جملة المخلفات التى تم رفعها، اليوم الخميس، 2198 طن بـ 13 مركز ومدينة، منهم بـ "كفرالشيخ 390 طن، وبرج البرلس 80 طنا، وسيدي سالم 135 طنا، وسيدي غازي 35 طنا، وبلطيم 90 طنا، والرياض 70 طنا، والحامول 153 طنا، ومصيف بلطيم 35 طنا، وقلين 250 طنا، وبيلا 150 طنا، ودسوق 400 طن، وفوه 220 طنا، ومطوبس 190 طنا"، بإجمالى 2194 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.