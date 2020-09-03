اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مسابقات الاتحاد الدولى لليد يصل مطار القاهرة للمشاركة بقرعة كأس العالم

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:55 م
رئيس مسابقات الاتحاد الدولى لليد يصل مطار القاهرة للمشاركة بقرعة كأس العالم باتريك كلوز استروب، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، باتريك كلوز استروب، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كاس العالم لليد، والتى سوف تقام بعد غد تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

 

وأشرف أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط، علي انهاء اجراءات وصوله علي طائرة لوفتهانزا الألمانية .

 

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى ٣ دول مما يضع البلاد فى تحد جديد ، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون ١٨ وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .


مطار القاهرة

قرعة كأس العالم لليد

بطولة العالم

قرعة كاس العالم لليد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة