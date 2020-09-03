رئيس مسابقات الاتحاد الدولى لليد يصل مطار القاهرة للمشاركة بقرعة كأس العالم

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، باتريك كلوز استروب، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كاس العالم لليد، والتى سوف تقام بعد غد تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

وأشرف أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط، علي انهاء اجراءات وصوله علي طائرة لوفتهانزا الألمانية .

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى ٣ دول مما يضع البلاد فى تحد جديد ، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون ١٨ وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .